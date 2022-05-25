شكرا لقرائتكم خبر عن "إعلام النواب" توافق على الموازنة العامة لـ7 قطاعات بوزارة الثقافة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الإعلام بمجلس النواب، على مشروعي الخطة والموازنة للعام المالي 2022-2023 لـ7 قطاعات من وزارة الثقافة وهي "دار الكتب والوثائق القومية – الهيئة المصرية العامة للكتاب- المركز القومي لثقافة الطفل - صندوق التنمية الثقافية- الديوان العام للمجلس الأعلى للثقافة -الأمانات الفنية للمجلس- مكتب وزير الثقافة".

وأوصت لجنة الإعلام خلال مناقشتها لمشروعي الخطة و الموازنة للعام المالي 2022/2023 قيام وزارتي المالية والتخطيط بالتنسيق مع القطاعات سالفة الذكر لتوفير التعزيزات المالية اللازمة خلال العام المالي.

وفيما يتعلق بالهيئة المصرية العامة للكتاب أكدت النائب ضحي عاصي أن الاسعار التي تطرحها الهيئة العامة للكتاب ليست في متناول المواطنين ولابد من أن يكون الكتاب مدعم بما يتطلب ضرورة دعم الهيئة بالخامات المطلوبة من أوراق مدعمه وغيرها، داعية أن يكون منتج الهيئة العامة للكتاب في متناول الجميع.

وشددت على ضرورة زيادة المخصصات المالية فيما يتعلق بالبند الخاص بالمخصصات المالية لمبدعين مصر لأن المبلغ الحالي يمثل إهانة لمبدعي مصر.