شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية النواب توافق على موازنة الخارجية والهجرة.. وترفض موازنة التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب كريم درويش، خلال اجتماعاتها الأسبوع الحالي مشروعي الخطة والموازنة الخاصة بوزارات الخارجية والهجرة والتعاون الدولي للعام المالي 2022/2023.

وقال النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن اللجنة ناقشت 3 موازنات عامة للعام المالي 2022/2023 لكل من وزارت الخارجية والهجرة والتعاون الدولي، مضيفا :" اللجنة وافقت على موازنة وزارت الخارجية كما قدمت للجنة من وزارة المالية، كما وافقت اللجنة أيضا على موازنة وزارة الهجرة".

وأشار "درويش" إلى أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب رفضت الموازنة العامة لوزارة التعاون الدولي، مضيفا:" ممثلو وزارة التعاون لم ينجحوا فى إقناعنا كنواب لجنة العلاقات الخارجية بالموازنة والأرقام الواردة فيها، كما أنهم لم يجيبوا علي أسئلة النواب خلال مناقشة اللجنة للموازنة المالية للوزارة".

وأوضح أن موازنة وزارة التعاون الدولي شهدت انخفاضا حوالي 18% للعام المالي 2022/2023 مقارنة بالعام المالي 2021/2022 مضيفا:" ورغم هذا الانخفاض نحن طالبنا بخفضها مرة ثانية 10%".

وبلغ إجمالي تقديرات المصروفات في مشروع ديوان عام وزارة التعاون الدولي للسنة المالية 2022/2023ما قيمته 102.052.000مقابل الاعتمادات الحالية للعام المالي 2021/2022 والتي تبلغ 125.367.000 جنيه بخفض قدره 23.315.000جنيه ونسبته 18.6% من الاعتمادات الحالية".