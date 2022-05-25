شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 24 مهاجراً وفقدان 76 قبالة سواحل صفاقس التونسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الأربعاء إنقاذ 24 مهاجرا وفقدان 76 آخرين قبالة سواحل صفاقس التونسية كانوا على متن مركب في طريقه إلى السواحل الإيطالية.

وأفادت المنظمة، عبر حسابها على "تويتر" اليوم ، بأن المركب كان انطلق من سواحل زوارة الليبية.

وقال المتحدث باسم الحرس البحري حسام الجبابلي إن الناجين الذين تم إنقاذهم عقب غرق مركبهم المطاطي ينحدورن من دول أفريقية (أفريقيا جنوب الصحراء) وآسيوية، وغرق المركب على بعد ستة أميال من جزيرة قرقنة التابعة لولاية صفاقس.

وانتشلت وحدات الحرس البحري حتى الصباح جثة فيما يجري البحث عن المفقودين.