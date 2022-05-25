شكرا لقرائتكم خبر عن بكين تفرض عقوبات لمكافحة كورونا وتطلق تحذيرات للسكان والشركات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شددت العاصمة الصينية بكين، التي تشهد تفشيا لكوفيد-19، إجراءات الوقاية من انتشار المرض مستهدفة منع انتقال العدوى بين السكان نهائيا وعاقبت أماكن العمل التي تخالف التعليمات أو تراوغ القيود ودفعت السكان لمراقبة تحركاتهم بأنفسهم.

ومنذ نهاية أبريل نيسان والمدينة التي يقطنها نحو 22 مليون نسمة تشهد عشرات الإصابات الجديدة كل يوم. وعلى الرغم من أن أغلب الحالات التي تستجد تكون في مناطق الحجر الصحي، فقد تم رصد إصابات قليلة خارجها مما سلط الضوء على قدرة السلالة أوميكرون على الانتقال بسهولة وسرعة بما يشكله ذلك من تحديات أمام أكثر دولة تشددا في العالم في سياسات احتواء الجائحة.

ومع رصد حالات إصابة جديدة في شنغهاي، مركز الأعمال والتجارة، ومدن أخرى كبيرة تشهد إغلاقا جزئيا وقيودا أخرى، ما زالت الحكومة تركز على سياسة (صفر كوفيد) رغم الخسائر التي تسببت فيها في ثاني أكبر اقتصاد في العالم ولسلاسل الإمداد.

وكتبت وكالة الصين الجديدة للأنباء (شينخوا) في تعليق على الأوضاع أن بعض أماكن العمل تجاهلت سياسات منع انتشار كوفيد ولم تجر اختبارات صحية على موظفيها مما سمح بانتقال العدوى.