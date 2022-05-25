المغرب خال من جدري القرود.. بعد فحص 3 حالات محتملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

حسمت وزارة الصحة المغربية، الأربعاء، الجدل بشأن الحالات الثلاث المشتبه في إصابتها بفيروس جدري القرود.



وقالت الوزارة في بيان، إن النتائج المخبرية للحالات الثلاث المشتبه في إصابتها بفيروس جدري القردة جاءت "سلبية".

وأوضحت الوزارة، أنه تم إجراء التحاليل المخبرية الخاصة بهذه الحالات الثلاث بمختبر المستشفى العسكري "ابن سينا" بمراكش.

وأضافت أن الحالات المشتبه في إصابتها، تُوجد بصحة جيدة وتحت الرعاية الصحية والمراقبة الطبية، حيث يتم التكفل بها وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.

وأكدت الوزارة أن المعطيات الوبائية المسجلة في المغرب، وإلى حدود اليوم، لم تسجل أي حالة مؤكدة بمرض جدري القردة.

وأشار البيان، إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تفاعلت بسرعة من خلال وضع منظومة للرصد الوبائي والمراقبة لحالات قد يشتبه أن تكون لهذا المرض.

ولفت إلى أن التحاليل المخبرية يتم إجراؤها بكل من المعهد الوطني للصحة والمختبرات العسكرية.

وأضاف البيان، أنه يتم تكوين الأطر الصحية وإخبارها بمرض لم يسبق أن كان في المغرب أو سُجلت حالات منه في البلاد.

وأبرزت الوزارة أن "مصالح مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض تقوم بالإجراءات اللازمة المصاحبة لمثل هذه الحالات، وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية"، فضلا عن التواصل مع الرأي العام الوطني، وإخباره بكل المستجدات المتعلقة بهذا الإنذار الصحي العالمي.