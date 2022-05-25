الرئيس بوتين يوقع مرسوما بتسهيل منح الجنسية الروسية لسكان منطقتي زابوروجيه وخيرسون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء على مرسوم يقضي بمنح الجنسية الروسية لسكان مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون في أوكرانيا وفق إجراءات مبسطة.



وأدرج بوتين بمرسومه، الذي نشر نصه على بوابة الوثائق القانونية الرسمية، تعديلات في المرسوم الرئاسي من 24 أبريل العام 2019 بشأن "تحديد فئات الأشخاص الذين يحق لهم التقدم بطلب للحصول على جنسية روسيا وفق إجراءات مبسطة في الأغراض الإنسانية".

وبموجب التعديلات الجديدة، فإن سكان زابوروجيه وخيرسون، وهما منطقتان سيطرت عليهما القوات الروسية منذ المراحل الأولى للعملية العسكرية في أوكرانيا في مارس، ستشملهم نفس الأحكام والإجراءات التي تنطبق وفق المرسوم على سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

تجدر الإشارة إلى أن النظر في طلبات الحصول على الجنسية الروسية من الأشخاص المشمولين بالمرسوم، والبت فيها يجب أن يتم في غضون فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب والمستندات اللازمة.