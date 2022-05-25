منظمة الصحة العالمية: جائحة كوفيد لم تنته بعد

اسماعيل عبد الحي - حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأحد، من أن جائحة "كوفيد-19" لم تنته بعد، على الرغم من تراجع الحالات المسجلة منذ ذروة موجة أوميكرون.

وقال في جنيف في افتتاح الاجتماع السنوي للمنظمة، إن "تراجع الاختبارات والمتحورات يعني أننا نغض الطرف عن تحور الفيروس"، مشيرا إلى أن "ما يقرب من مليار شخص في البلدان منخفضة الدخل لم يتلقوا اللقاح بعد".

وأضاف: "في الوقت الذي شهدت الصحة تقدما، حيث تم تطعيم 60% من سكان العالم، لا يكاد ينتهي الفيروس في أي مكان حتى ينتشر في كل مكان، وأن الحالات المبلغ عنها تتزايد فيما يقرب من 70 دولة في جميع المناطق".

وأشار إلى أن "الوفيات المسجلة آخذة في الارتفاع في إفريقيا، القارة ذات التغطية الأقل في مجال التطعيم، و57 دولة فقط حول العالم قامت بتلقيح 70% من سكانها".

وأوضح أنه "في الوقت الذي تحسنت فيه إمدادات اللقاحات في العالم، لم يكن هناك التزام سياسي كاف لطرح اللقاحات في بعض البلدان، وهناك ثغرات في القدرة التشغيلية أو المالية في بلدان أخرى".

وتابع: "بشكل عام، نرى التردد في الحصول على اللقاحات مدفوعا بمعلومات مضللة.. الوباء لن يختفي بطريقة سحرية، لكن يمكننا إنهاءه".

وفي تقريرها الأسبوعي عن الوضع العالمي، أكدت منظمة الصحة العالمية، أن "عدد حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 استقرت بعد أسابيع من التراجع منذ أواخر مارس الماضي، على الرغم من انخفاض العدد الإجمالي للوفيات الأسبوعية".

ومن المتوقع أن يتم تعيين تيدروس لولاية ثانية مدتها 5 سنوات هذا الأسبوع، خلال اجتماع جمعية الصحة العالمية، الاجتماع السنوي الخامس والسبعين للدول الأعضاء في المنظمة.