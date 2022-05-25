رئيس وزراء المجر يعلن حالة الطوارئ بسبب الحرب في أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 مايو 2022 01:13 مساءً - منذ ساعتين

أعلن رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان حالة طوارئ جديدة لمواجهة تداعيات الحرب على أوكرانيا وذلك اعتبارًا من منتصف ليل الثلاثاء (24 مايو/أيار). وقال أوربان عبر فيسبوك “العالم على شفير أزمة اقتصادية. يجب أن تبقى المجر خارج هذه الحرب وتحمي الأمن المالي لعائلاتها”.

وأضاف “هذا يتطلب مرونة وتحركا فوريا. الحكومة، ممارسةً حقها بموجب القانون الأساسي، تعلن حالة طوارئ بسبب الحرب اعتبارا من منتصف الليل”.

وقبيل هذا الإعلان، عدّل البرلمان بعد فترة وجيزة من تشكّله، الدستور بغية السماح بتطبيق هذا الإجراء “بسبب نزاع”، علما أن حزب الاتحاد المدني المجري (فيدس) بزعامة فيكتور أوربان يتمتّع بأغلبية الثلثين في البرلمان. ويسمح التعديل الدستوري، بإعلان حالة الطوارئ على أساس الحرب الدائرة في أوكرانيا.

واستنكرت منظمة الحريات المدنية غير الحكومية TASZ “حال الطوارئ التي أصبحت دائمة” مذكّرة بأنها فرضت في المجر كجزء من الجهود الرامية إلى مكافحة جائحة كوفيد، وكان من المقرر أن تنتهي في 31 أيار/مايو. وأضافت إن ذلك يوفّر لفيكتور أوربان “مساحة أكبر من المعتاد (…) لتقييد أو تعليق الحقوق الأساسية للجميع”، معربة عن أسفها لتهميش البرلمان في المجر.

وتسمح حالة الطوارئ الصحية التي فرضت في ربيع عام 2020، وتم تجديدها عدة مرات بواسطة البرلمان، بتعليق القوانين وفرض إجراءات تقييدية بموجب مراسيم.

ويرى مراقبون أن حالة الطوارئ الصحية استخدمت لأغراض تتعلق بالكاد بشؤون صحية، مثل اتخاذ إجراءات تضر ماليا بالسلطات المحلية التي تديرها أحزاب المعارضة، وتعود بالفائدة على رجال الأعمال الموالين للحكومة.