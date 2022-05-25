المفوضية الأوروبية لم تصل الى اتفاق حول حظر النفط الروسي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 مايو 2022 01:13 مساءً - منذ ساعتين

استبعدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن يتوصل زعماء الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن حظر نفطي ضد روسيا في اجتماعهم يومي الاثنين والثلاثاء.

وقالت فون دير لاين، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري، “لا أعتقد أن القمة هي المكان المناسب لذلك… ينبغي ألا نركز الأنظار على القمة”، مضيفة إن المفاوضات جارية مع الدول الأعضاء، بحسب وكالة “رويترز”.

واقترحت المفوضية الأوروبية إنهاء تدريجيا لواردات النفط من روسيا بحلول نهاية العام في معظم الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، بينما قد تحصل هنغاريا ودول أخرى على مهلة زمنية أكبر.

وستكون تلك العقوبة الأكثر شدة التي يفرضها الاتحاد ردا على العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير.

لكن هنغاريا ترفض حتى الآن إنهاء معارضتها لذلك المقترح، وتقول إنها تحتاج لمئات الملايين من اليوروهات لتطوير بنيتها التحتية للتكرير وخطوط الأنابيب حتي يمكنها أن تتوقف عن استيراد النفط الروسي، في حين أن تحديثا شاملا لمنظومتها للطاقة قد يتكلف المليارات.