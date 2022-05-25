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زيلينسكي يشكر بايدن ويوجه رسالة قاسية للغرب

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 مايو 2022 01:13 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 25 - مايو - 2022 11:41 صباحًا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، بغياب “وحدة الصف” بين الدول الغربية بعد أكثر من 3 أشهر على بدء الاجتياح الروسي لبلاده.

وأكد الرئيس الأوكراني، خلال مداخلة عبر الفيديو في إطار منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا: “سؤالي هو التالي: هل هناك وحدة عمليا (في الغرب)؟ أنا لا ألمسها”، مشددا على أنه “بحاجة إلى دعم أوروبا موحدة”.

وأضاف زيلينسكي، خلال فطور نظمته أوكرانيا: “هل هناك وحدة حول انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي؟ كلا. بالتالي هل الغرب موحد؟ كلا”.

وتابع: “نقطة قوتنا كانت الوحدة داخل البلاد، والآن هذا يعتمد على وحدة الغرب لكي يكون قويا ويدعم بشدة أوكرانيا” في مواجهة روسيا، وقال: “سيكون لدينا تفوق على روسيا حين نكون متحدين فعليا”.

وعبر الرئيس الأوكراني مرة جديدة عن “امتنانه” للرئيس الأميركي جو بايدن بسبب مساعدة مالية جديدة بقيمة 40 مليار دولار.

وقال: “نحن بحاجة لدعم من أوروبا متحدة”، مستهجنا موقف رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان الذي لا يزال مترددا في هذه المرحلة في فرض حظر على النفط الروسي.

وأضاف: “هناك شيء ما لا يسير على ما يرام مع هنغاريا”.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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