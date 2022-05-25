إليكم موعد Thor: Love and Thunder

كشف الإعلان أن الفيلم سيعرض في دور السينما العالمية في 8 تموز المقبل. هذا وأسدل الستارة عن نقاط عدّة من الحبكة الرئيسية بالإضافة إلى بعض الشخصيات الحاسمة.فتعود ناتالي بورتمان بدور جين فوستر، وكريستيان بايل بدور الشخصية الشريرة المرعبة الجديدة.ويبدو أن الجزء الجديد يستخدم في الواقع مظهر ثور المتناقض في الأفلام لصالحه.ويعتبر هذه الفيلم هو الرابع من سلسلة أفلام Thor وهو من إخراج تايكا وايتيتي وهو ينتمي لنوعية أفلام المغامرة المثيرة.و كان الفيلم السابق من السلسلة "ثور: راغناروك" الذي عرض عام 2017 الأكثر ربحًا في السلسلة إذ حقق أكثر من 850 مليون دولار على مستوى العالم.

ومع صدور Thor: Love and Thunder، يكون كريس هيمسوورث أول نجم في كون مارفل السينمائي الذي يحصل على فيلمه المستقل الرابع.

