انت الان تتابع خبر ارتفاع أسعار المواد الغذائية... عقوبات ضدّ هؤلاء التجار‎‎ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في ظل الارتفاع الحاصل باسعار بعض المواد الغذائية واحتكار بعض التجار للسلع، نفذت الجهات الامنية المختصة حملة لمحاسبة محتكري البضائع والمتسببين بزيادة الأسعار.

ماتزال الأزمة الاقتصادية تلقي بظلالها على الأسواق المحلية، هنا داخل منطقة جميلة التجارية تحدث بعض اصحاب المحال بان حركة التبضع ليس كما كانت سابقا فهنالك ركود بعمليات البيع والشراء سيما بعد ارتفاع سعر الصرف.



مخاوف تنتاب الكثير من المتبضعين بسبب احتكار بعض التجار للمواد والسلع الغذائية ورفع الاسعار، أمر دفع بالجهات الأمنية المختصة لتشكيل فرق جوالة لمحاسبة من يقوم بارباك الأسواق

لم تقتصر الاسباب التي أدت الى ركود حركة التبضع على احتكار السلع ورفع سعر الصرف بحسب مراقبين فالحرب الروسية الاوكرانية اثرت وبشكل كبير على الاسعار كون البلاد تعتمد على استيراد مواد غذائية من كلتي الدولتين بشكل كبير.