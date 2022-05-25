انت الان تتابع خبر زيدان ونقيب الصحفيين يبحثان الاجراءات القانونية التي تكفل حرية التعبير والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، اليوم الاربعاء، خلال استقباله نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، الاجراءات القانونية التي تكفل حرية التعبير.
وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان استقبل نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، وبحث معه الاجراءات القانونية التي تكفل حرية الاعلام والتعبير عن الرأي ضمن الأطر الدستورية والقانونية".