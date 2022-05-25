الارشيف / اخبار العالم

زيدان ونقيب الصحفيين يبحثان الاجراءات القانونية التي تكفل حرية التعبير

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر زيدان ونقيب الصحفيين يبحثان الاجراءات القانونية التي تكفل حرية التعبير والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، اليوم الاربعاء، خلال استقباله نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، الاجراءات القانونية التي تكفل حرية التعبير.

وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان استقبل نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، وبحث معه الاجراءات القانونية التي تكفل حرية الاعلام والتعبير عن الرأي ضمن الأطر الدستورية والقانونية".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا