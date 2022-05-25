انت الان تتابع خبر زيدان ونقيب الصحفيين يبحثان الاجراءات القانونية التي تكفل حرية التعبير والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، اليوم الاربعاء، خلال استقباله نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، الاجراءات القانونية التي تكفل حرية التعبير.