إيطاليا.. تسجيل 30 ألف إصابة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

سجلت إيطاليا 30714 إصابة بفيروس كورونا، و95 حالة وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء.



وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 17288287، والوفيات إلى 166127 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضاً أنه تم إعطاء 137 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.