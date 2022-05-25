موسكو تطالب برفع العقوبات لتجنب أزمة غذائية عالمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

طالب دبلوماسي روسي كبير اليوم الأربعاء برفع العقوبات عن بلاده كشرط لتجنب أزمة غذائية عالمية بفعل توقف صادرات الحبوب الأوكرانية منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.



وقال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو كما نقلت عنه وكالات الانباء الروسية إن "حل المشكلة الغذائية يمر عبر مقاربة جماعية تشمل خصوصاً رفع العقوبات التي فرضت على الصادرات الروسية والتعاملات المالية".

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو قوله اليوم الأربعاء إن "بلاده مستعدة لتوفير ممر إنساني للسفن التي تحمل أغذية لمغادرة أوكرانيا".

وأضاف أن "روسيا ستناقش احتمال إجراء تبادل للأسرى مع أوكرانيا بمجرد إدانة الأسرى الذين استسلموا".

وقالت روسيا ومسؤولون في مناطق يسيطر عليها انفصاليون مدعومون من موسكو إن "بعض من استسلموا يجب محاكمتهم على ارتكاب جرائم حرب".

وأشار رودينكو إلى أنه من السابق لأوانه تأسيس قاعدة عسكرية روسية في منطقة خيرسون الأوكرانية التي أصبحت روسيا تسيطر عليها.