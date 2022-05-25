الرئيس ميشال عون يدعو إلى الوحدة لإنقاذ لبنان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الأربعاء اللبنانيين إلى وحدة الصف لإنقاذ لبنان.



وقال عون، في تغريدة على صفحته الرسمية على موقع "تويتر" اليوم :"في ذكرى التحرير، نتثبّت مجدّداً من فعل إرادة شعبنا الذي أشعل الأرض تحت أقدام المحتل".

وأضاف "وحدها وحدة الصف قارعت تسلّط العدو وآلته العسكرية، ووحدها قادرة اليوم على إنقاذ لبنان".

ويذكر أن القوات الإسرائيلية كانت قد انسحبت من المناطق التي كانت تحتلها في جنوب لبنان في 25 مايو (أيار)عام 2000، بعد احتلال دام 22 عاماً، ومقاومة استمرت طيلة فترة الاحتلال، باستثناء مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.