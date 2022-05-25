المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية يؤكد أن كوريا الشمالية تجري اختبارا لجهاز تفجير نووي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أكد مسؤول رئاسي في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن "كوريا الشمالية أجرت اختبارا لجهاز تفجير نووي على ما يبدو استعدادا لتجربتها النووية السابعة".



وأوضح كيم تيه هو، النائب الأول لمدير مكتب الأمن الوطني في كوريا الجنوبية، للصحفيين، أن "كوريا الجنوبية لا تعتقد أن التجربة النووية ستتم اليوم أو في اليومين المقبلين، لكنها قد تحدث "بالتأكيد" بعد ذلك".

وبحسب ما نقلت وكالة "يونهاب"، فإنه من المعتقد أن كوريا الشمالية تستعد في موقع "بونغكيه -ري" النووي لإجراء أول تجربة نووية لها منذ 5 سنوات.

وأطلقت بيونغ يانغ في وقت سابق من اليوم، 3 صواريخ باليستية، من بينها صاروخ باليستي عابر للقارات، وفق "يونهاب".