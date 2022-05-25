العاهل الأردني يكرم الراحلة شيرين أبو عاقلة بمنحها وساما ملكيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

منح الملك الأردني عبدالله الثاني وساما ملكيا للصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، التي استشهدت خلال تغطيتها اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة جنين في الضفة الغربية.



وعلمت وكالة "عمون" الأردنية"، أن شقيق أبوعاقلة سيتسلم الوسام في احتفال عيد الاستقلال اليوم.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الصحافية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة، برصاصة في الرأس أثناء تغطيتها لاقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين بالضفة الغربية.