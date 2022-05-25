قوات جمهورية لوغانسك تعلن تحرير قرية توشكوفكا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت شرطة جمهورية لوغانسك الشعبية عن تحرير قرية توشكوفكا وأن القوات الأوكرانية المنسحبة دمرت القرية بالكامل.



وقال المتحدث باسم شرطة جمهورية لوغانسك الشعبية، إيفان فيليبونينكو، في تسجيل فيديو نشر في صفحة الهيئة على "تلغرام": "قامت الشرطة الشعبية بطرد العدو من توشكوفكا وتواصل عملية تحرير جمهورية لوغانسك الشعبية".

وأضاف أن القوات الأوكرانية التي انسحبت من هذه الأراضي تواصل "تدمير البنية التحتية كلها ومنازل السكان المدنيين بشكل كامل".