شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تنقل بعثة النادى الأهلى اليوم إلى المغرب على متن رحلة خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الطيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أنه تم التنسيق مع مجلس إدارة النادي الأهلي علي تجهيز طائرة خاصة من طراز بوينج B737-800 رحلة رقم MS3200 إلى المغرب لمواجهة الوداد فى نهائى دورى أبطال أفريقيا يوم 30 مايو الجارى.

ومن المقرر أن تقلع الرحلة من مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى فى تمام الساعة 5.40 مساء لنقل البعثة إلى مطار الملك محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب، على أن تكون رحلة العودة رقم MS3201 يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو الجارى.