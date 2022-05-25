شكرا لقرائتكم خبر عن غدا..محلية "النواب" تناقش ظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعا لها غدا الخميس لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لها إما بالإزالة أو التعامل معها في المهد ومنعها.

وتأتى الإجراءات التي تتخذها الدولة بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، وذلك في ضوء تفعيل العمل بمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات، وخاصة محافظة المنيا.

في سياق متصل، تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اجتماعا آخر لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2022/2023 لهيئة قناة السويس.