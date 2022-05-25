شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. لجنة النقل بـ"النواب" تواصل نظر موازنة الوزارة ومديريات الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل لجنة النقل والمواصلات، برئاسة النائب علاء عابد، نظر موازنة وزارة النقل والهيئات التابعة لها بمشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2022/2023، وذلك اليوم الأربعاء .

والمقرر أن تناقش اللجنة موازنة 2022/2023، ديوان عام وزارة النقل، ومديريات الطرق بالمحافظات.

وكانت قد وافقت اللجنة خلال اجتماعها الخميس الماضي، على مشروع موازنة الهيئة العامة لميناء دمياط للسنة المالية 2022/2023، كما كانت قد وافقت خلال الأسبوع الجاري، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 168 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى وبنك الاستثمار الأوروبى بقيمة 221 مليون يورو للمساهمة فى تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد طنطا- المنصورة- دمياط، بطول 119 كيلو متر، الموقع بتاريخى 9/12/2021 و4/1/2022 ويهدف المشروع إلى تحديث السكه الحدى لخط طنطا – المنصورة – دمياط بطول 119 كيلو متر.

ويشمل نطاق المشروع، تحديث المسار المزدوج: طنطا – المنصورة بطول (54كم)، مضاعفة المقاطع أحادى المسار المنصورة – دمياط (65كم)، تحديث نظام الإشارات والاتصالات لخوط السكك الحديدية طنطا – المنصورة – دمياط بالكامل، شراء ماكينات صيانة السكك الحديدية لاستخدامها فى شبكة السكك الحديدية المصرية، بما فى ذلك خط طنطا – المنصورة – دمياط.