شكرا لقرائتكم خبر عن دعوات برلمانية لترجمة الأدب المصرى للغات الأخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا نواب بلجنة الإعلام بمجلس النواب، بترجمة الأدب المصرى للغات أخرى كالإنجليزية والفرنسية وغيرها من اللغات، مطالبين بتعزيز الموازنة العامة للمركز القومى للترجمة التابع لوزارة الثقافة.

دعوات النواب لترجمة الأدب المصري للغات أخري، جاءت أثناء اجتماع لجنة الإعلام بمجلس النواب برئاسة درية شرف الدين لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022 /2023 فيما يخص بعض قطاعات وزارة الثقافة: "مكتبة مصر العامة الرئيسية و صندوق مكتبات مصر العامة والجهاز القومي للتنسيق الحضاري والمركز القومي للترجمة).

واستعرض رؤساء قطاعات وزارة الثقافة المشار إليها ملاحظاتهم على أبواب وبنود الموازنة حيث أبدى غالبية رؤساء (مكتبة مصر العامة الرئيسية – صندوق مكتبات مصر العامة - الجهاز القومي للتنسيق الحضاري– المركز القومي للترجمة) أنه لا توجد أي ملاحظات على أبواب الموازنة من الباب الأول حتى السادس، مؤكدين على أنها جاءت ملبية لاحتياجات الهيئات سالفة الذكر وأن وزارتي المالية والتخطيط تبديان مرونة كاملة في تعزيز أبواب الموازنة خلال العام المالي.

فيما طالبت النائبة ضحى عاصى فيما يتعلق بالمركز القومى للترجمة، أنه لأبد أن يتضمن مشروع الموازنة بندا خاصا بترجمة الأدب المصرى للغات الأخرى وأن الموازنة لا ترتقى أبدا للنهوض بهذا القطاع الهام ولابد من إعادة النظر فيها.

بينما شدد النائب يوسف الحسيني بضرورة العمل على الارتقاء بمنظومة الترجمة ككل مع العمل على زيادة المترجمات خاصة الخاصة باللغات الأجنبية الأخرى.

فيما أوصت لجنة الإعلام بضرورة قيام الجهاز القومي للتنظيم والإدارة بسرعة دراسة بطاقات توصيف العاملين المراد تثبيتهم بمكتبة مصر العامة الرئيسية واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد في غضون شهر من تاريخه.