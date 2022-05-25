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الشرطة الألبانية تعتقل 60 مشجعاً قبل نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 مايو 2022 10:13 صباحاً - منذ ساعة واحدة

عناصر من الشرطة الالبانية

قالت الشرطة الألبانية إن عشرة ضباط أصيبوا أثناء محاولتهم منع اشتباكات بين مشجعي فريقي فينوورد وروما قبل نهائي دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم اليوم الأربعاء في تيرانا.

وأوضحت في بيان “نتيجة للعنف من مشجعي الفريقين، أصيب 10 ضباط ولحقت أضرار بسيارة للشرطة”.

وأضافت أن مشجعين هاجموا الشرطة بالزجاجات والعصي والحجارة وأشياء أخرى.

وتابعت “اعتقلت الشرطة 60 شخصا من مشجعي الفريقين، 48 إيطاليا و12 هولنديا، واقتادتهم إلى مركز للشرطة”.

ونهائي دوري المؤتمر الأوروبي من بين أكبر الأحداث التي استضافتها ألبانيا على الإطلاق، حيث أعلنت السلطات اليوم الأربعاء عطلة عامة وأغلقت الطرق الرئيسية في العاصمة.

ونظرا لأن الملعب الذي سيستضيف النهائي يسع 21690 متفرجا فقط، فمن المتوقع أن يشاهد الآلاف من مشجعي الفريقين الهولندي والإيطالي المباراة في منطقتين مختلفتين للمشجعين.

وقالت الشرطة إنها اتخذت إجراءات لمنع اندلاع أعمال عنف يوم المباراة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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