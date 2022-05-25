اسرائيل ترحب بقرار ابقاء الحرس الثوري الايراني على قائمة الارهاب

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 مايو 2022 10:13 صباحاً - منذ ساعتين

منذ أن بدأت المحادثات النووية بين ايران والولايات المتحدة، والطرف الاسرائيلي في حالة من القلق حول وصول الطرفين الى اتفاق حول ازالة الحرس الثوري الايراني من قائمة التنظيمات الارهابية، ولطالما شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، على ان الاتفاق النووي يجب أن لا يؤثر على ترتيب القائمة.

وبعد قرار الادارة الاميركية حول إبقاء الحرس الثوري الإيراني على قائمة التنظيمات الإرهابية، رحب بينيت الاربعاء، بهذا القرار وبعزم الإدارة الأميركية حول هذه القضية.

وقال بينيت إن الرئيس بايدن هو صديق حقيقي لإسرائيل ويهتم بأمنها وتحصين قوتها، مشيرا إلى أن المكان المناسب للحرس الثوري هو قائمة التنظيمات الإرهابية.

ووصف بينيت القرار الذي يُرتقب أن يتخذه بايدن بالصائب والأخلاقي والعادل، موضحا أن الرئيس الأميركي أطلعه عليه خلال مكالمتهما الأخيرة.

وكان موقع “بوليتكو Politico” الأميركي أفاد بأن الرئيس الأميركي جو بايدن حسم قراره بإبقاء الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب، كما وأضاف الموقع الأميركي أن الرئيس بايدن أغلق باب التنازلات لإيران، بإبقاء الحرس الثوري على قائمة الإرهاب.

الموقع أكد إبلاغ بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت بالقرار، وأشار ايضاً إلى أن مسؤولا أميركيا مطلعا قال الشهر الماضي إن واشنطن لن ترفع تصنيف الإرهاب عن الحرس الثوري الإيراني، إذا لم توافق طهران على اتخاذ خطوات معينة لتهدئة المخاوف الأمنية فيما بعد الاتفاق النووي.

وأوضح المسؤول الأميركي أن موقف الإدارة الأميركية لن يتغير “خاصة بالنظر إلى التهديدات المستمرة من قبل الحرس الثوري الإيراني ضد الأميركيين”، بحسب موقع “بوليتيكو”.

هذه الأخبار الواردة من واشنطن، تأتي في وقت اعتبرت فيه الصحف الإيرانية اغتيال ضابط بالحرس الثوري وسط طهران خرقا أمنيا لا يمكن السكوت عنه، وجاء لهدف رئيسي بحسب الصحف، وهو إفشال مفاوضات فيينا.