شكرا لقرائتكم خبر عن فيتنام .. إطلاق جولة بغواصة لاكتشاف العوالم البحرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت فيتنام جولات داخل غواصة تأخذ الزوار لعوالم ما تحت سطح الماء قبالة ساحل فيتنام في الوقت الذي تسعى فيه البلاد لتكثيف الزيارات الدولية مجددا بعد رفع القيود المرتبطة بجائحة فيروس كورونا .

ويقول مسيرو الرحلات في مدينة نها ترانج الساحلية إنه يمكن للزوار مشاهدة قاع البحر ورؤية مجموعة واسعة متنوعة من الحياة البحرية والشعاب المرجانية وحطام سفينة يبلغ طولها 50 مترا خلال جولة غوص تستمر 30 دقيقة في خليج نها ترانج باي.

وجرى افتتاح الغواصة السياحية ذات الجدران الزجاجية وتضم 24 مقعدا والمسماة "ديب فيو 24" أمام الزوار في نيسان/أبريل في جزيرة هون تري، قبل أيام قليلة من الذكرى السنوية الـ47 لانتهاء حرب فيتنام.

ويمكن للغواصة نظريا الغوص لعمق مئة متر ولكنها لا تغوص سوى لعمق 15 مترا في نها ترانج باي حيث تقدم رؤية بانورامية للعالم البحري عبر نوافذ يبلغ عرضها 4ر1 متر، بحسب شركة تريتون صبمارينز التي شيدت السفينة.