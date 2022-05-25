بحجم باص مدرسة... اكتشاف 'تنين الموت' (صور)

اكتشف العلماء الزاحف في حفرية ثاناتوسدراكون أمارو، التي تمت تسميتها حديثًا، في جبال الأنديز بمقاطعة ميندوزا في غرب الأرجنتين.

وتبيّن أن الصخور التي حفظت بقايا هذا الزاحف تعود إلى 86 مليون سنة.

ولهذا التاريخ دلالة معينة إذ يعني أن تلك الزواحف الطائرة المخيفة عاشت ما لا يقل عن 20 مليون سنة قبل أن يتسبب اصطدام كويكب بما يعرف الآن بشبه جزيرة يوكاتان المكسيكية في القضاء على معظم أشكال الحياة على الأرض منذ حوالي 66 مليون سنة.

المشرف على المشروع ليوناردو أورتيز لفت إلى أن خصائص الحفرية، التي لم يسبق لها مثيل تطلبت اسمًا جديدًا، أدت إلى جمع بين الكلمات اليونانية القديمة للموت (ثاناتوس) والتنين (دراكون). فـ"بدا من المناسب تسميته تنين الموت".

ومنظر هذا الزاحف مخيف إذ يبلغ طوله 9 أمتار أي بحجم باص مدرسة ويُعتقد أنه أول المخلوقات على الأرض التي استخدمت الأجنحة لاصطياد فرائسها من السماء في فترة ما قبل التاريخ.