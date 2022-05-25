حسام الجندي يعلن انفصاله عن زوجته(صوره)

وكتب: "قدر الله وما شاء فعل إلى من يهمه الأمر ، تم انفصالى من (منال حمرونى )وتمنياتى لها بالتوفيق"، ولم يذكر أي تفاصيل أو أسباب عن الانفصال.

لاقى الخبر رواجاً بين المتابعين الذين شاركوه عبر صفحاتهم الخاصة وتفاعلوا معه واعلنوا عن تضامنهم مع الجندي كما وأشادوا بأخلاقه العالية.