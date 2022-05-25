انت الان تتابع خبر حسام الجندي يعلن انفصاله عن زوجته(صوره) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن الفنان المصري حسام الجندي عن انفصاله عن زوجته عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .
وكتب: "قدر الله وما شاء فعل إلى من يهمه الأمر ، تم انفصالى من (منال حمرونى )وتمنياتى لها بالتوفيق"، ولم يذكر أي تفاصيل أو أسباب عن الانفصال.
لاقى الخبر رواجاً بين المتابعين الذين شاركوه عبر صفحاتهم الخاصة وتفاعلوا معه واعلنوا عن تضامنهم مع الجندي كما وأشادوا بأخلاقه العالية.
وكان قدشارك الجندي، مؤخرًا في مسلسل "إسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي، صبري فواز، ونانسي صلاح الدين.