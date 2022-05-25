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الإطاحة بمتهم ينتحل صفة ضابط في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الاربعاء، القبض على متهم ينتحل صفة ضابط.
وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب الغزالية لمكافحة الإجرام تمكنت من إلقاء القبض على متهم لقيامه بتزوير باج حكومي صادر عن وزارة الداخلية برتبة نقيب، حيث تم عرض الأوراق التحقيقية على أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة (٢٩٠) من قانون العقوبات".

إلى ذلك، "نفذت مفارز المديرية أوامر إلقاء القبض بحق عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة مبالغ مالية ومنازل سكنية ومحلات تجارية ودراجات نارية ودراجات التك تك ومطلوبين آخرين بقضايا جنائية مختلفة ضمن مكاتبها في جانبي الكرخ والرصافة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أصوليا".
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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