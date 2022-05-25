شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هاريس تعليقاً على حادث تكساس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ندّدت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس بإطلاق شاب النار في مدرسة ابتدائية بولاية تكساس أمس الثلاثاء، في مجزرة راح ضحيّتها 14 طفلاً ومدرّس بالإضافة لمطلق النار الذي أردته الشرطة، وقالت "كفى يعني كفى"، مطالبة بتحرّك لتقييد حيازة الأسلحة النارية في الولايات المتّحدة.



وقالت هاريس "قلوبنا ما زالت تتحطّم بسبب عمليات إطلاق النار التي تشهدها المدارس الأمريكية باستمرار"، مضيفة "علينا أن نتحلّى بالشجاعة للتحرّك"، في مناشدة للكونغرس لإصدار تشريع يفرض قيوداً على بيع الأسلحة النارية وحيازتها.