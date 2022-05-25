أوكرانيا تسجل 20 ألف "جريمة حرب".. منذ بدء الغزو الروسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مايو 2022

قالت السلطات الأوكرانية إنه تم تسجيل نحو 20 ألف جريمة حرب منذ بدء الحرب الروسية.



وسجل محققو الشرطة وحدهم 13 ألفاً و500 حالة من هذا القبيل، حسبما قال وزير الداخلية دينيس موناستيرسكي أمس الثلاثاء على التلفزيون الأوكراني.

وقال: "نعمل مع ممثلي ادعاء أجانب، إلى جانب فرق تحقيق وخبراء، ولكن معظم العمل يقوم به مسؤولو إنفاذ القانون الأوكرانيون"، وأضاف أنه سيتم تسليم الأدلة التي تم جمعها إلى هيئات دولية لتقديم الروس المتهمين بارتكاب جرائم حرب إلى المحكمة.

وأصدرت السلطات القضائية الأوكرانية حكماً بالسجن مدى الحياة على جندي روسي شاب، في أول محاكمة بشأن "جرائم الحرب" منذ أن هاجمت روسيا أوكرانيا.