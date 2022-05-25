في هذه الحالة.. اليابان تتوقع وفاة أكثر من 6 آلاف شخص بطوكيو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قالت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو، في تقرير لها إن ما يصل إلى 6100 شخص سيموتون في حالة وقوع زلزال كبير في قلب العاصمة.



وعدلت التقديرات هبوطا بنحو 30% عما كانت عليه قبل عقد مضى.

ويعزو التقرير الذي أعدته لجنة خبراء الزلازل التابعة لحكومة العاصمة انخفاض عدد الأشخاص بحوالي 3500 شخص إلى التقدم في مقاومة المباني للزلازل وزيادة استخدام المواد غير القابلة للاحتراق في بنائها، بحسب وكالة كيودو للأنباء.

وقامت اللجنة بمحاكاة الزلازل الكبيرة مع بؤر مختلفة لأحدث توقعات الأضرار، وخلصت إلى أن أكبر عدد من القتلى يصل إلى 6148 إذا وقع زلزال بقوة 7.3 درجة في الجزء الجنوبي من وسط طوكيو.

ومن بين الوفيات المقدرة، فإن 3209 حالات ستكون ناجمة عن المباني المنهارة و2482 بسبب حرائق، بحسب التقرير.