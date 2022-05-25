عاجل.. وزيرا خارجية الإمارات وألمانيا يبحثان الأزمة الأوكرانية والعلاقات الاستراتيجية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

التقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي في برلين، أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية، في إطار زيارة رسمية للبلاد.



جرى خلال اللقاء "بحث العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات: وفق وكالة الأنباء الإماراتية.

كما بحث الجانبان "الأوضاع في المنطقة والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومنها الأزمة في أوكرانيا، وأهمية تعزيز الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي لها والعمل من أجل عدم إطالة أمد هذا النزاع".

وتطرق اللقاء إلى "عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك ومنها مستقبل أمن الطاقة والغذاء العالمي وأوضاع السوق وأهمية العمل على استقرارها".

ورحبت بيربوك بزيارة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مقدمة العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، كما أعربت عن تمنياتها لدولة الإمارات بالازدهار والرخاء تحت القيادة الحكيمة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

وأشادت بالعلاقات الاستراتيجية الإماراتية الألمانية وحرص البلدين الصديقين وقيادتهما على تعزيزها وتطوير أطر التعاون المشترك في المجالات كافة.

وتوجه الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالشكر إلى نظيرته الألمانية لتعزيتها، مؤكدا أن دولة الإمارات بدعم ورعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حريصة على تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع جمهورية ألمانيا الاتحادية بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين وشعبيهما ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة والعالم.

وأشار إلى أن العلاقات الاستراتيجية الإماراتية الألمانية تزخر بفرص واعدة للنمو والتطور في عدة مجالات، كما أن البلدين الصديقين شريكان في العمل من أجل السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي.