برشلونة يرهن مستقبل ديباي بصفقتين

وبحسب التقرير فأن برشلونة يرهن مستقبل ديباي مع الفريق، بموقف النادي من التعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، بالإضافة إلى جناح جديد، والأولوية للبرازيلي رافينيا، نجم ليدز يونايتد.

وسيرحل ديباي عن برشلونة، حال تعاقد البارسا مع ليفاندوفسكي وجناح جديد، خلال الميركاتو المقبل.

وأشار التقرير إلى أنه في حالة ترحيب برشلونة برحيل ديباي، فلن تقل مطالبه المالية عن 20 مليون يورو، أما في حالة عدم بيعه، فلن يرفض المدرب تشافي هيرنانديز استمراره، خاصة وأنه قدم مستويات جيدة في النصف الثاني من الموسم.

وكان ديباي ألمح لاستمراره مع برشلونة عبر حسابه على "تويتر" حيث قال: "أود أن أشكر مشجعي برشلونة على دعمهم، كانت النتائج مخيبة للامال هذا الموسم، لكنهم استمروا في مساعدتنا، وسيزيد ذلك ثقتنا بالموسم المقبل ".

وأضاف ديباي: "لم يكن موسمي الأول كما كنت اطمح، يجب أن نستمر في العمل والتحسن للوصول إلى أهدافنا العام المقبل".