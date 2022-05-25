ارتفاع عدد الإصابات بجدري القردة في إسبانيا إلى 48 والبرتغال 39

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قالت السلطات الصحية في منطقة مدريد في إسبانيا إنها رصدت 11 حالة إصابة مؤكدة جديدة بجدرى القرود الثلاثاء، ليصل إجمالي الإصابات في إسبانيا إلى 48، كلها تقريباً في العاصمة.



وفي البرتغال المجاورة، التي كانت إلى جانب إسبانيا واحدة من النقاط الساخنة الرئيسية لتفشي المرض الفيروسي أخيراً خارج المناطق الموبوءة في أفريقيا، أضافت السلطات الصحية حالتين مؤكدتين، ليصل الإجمالي إلى 39.

وقالت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء إنه يمكن احتواء تفشي المرض، حيث قالت المزيد من الحكومات إنها ستطلق عمليات تلقيح محدودة لمكافحة العدوى المتزايدة.

وتفحص السلطات في 19 دولة معظمها أوروبية منذ أوائل مايو (أيار) 237 حالة مشتبها بها ومؤكدة للعدوى الفيروسية، الخفيفة عادة والمتوطنة في أجزاء من غرب ووسط أفريقيا.