امريكا تدين إطلاق بيونغ يانغ ثلاثة صواريخ باليستية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أنّ كوريا الشمالية أطلقت "صاروخاً باليستياً عابراً للقارات مفترضاً" في إطار 3 تجارب صاروخية أجرتها صباح اليوم الأربعاء غداة زيارة قام بها الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة، فيما نددت الولايات المتحدة إطلاق بيونغ يانغ للصواريخ بالستية ودَعتها إلى اختيار الحوار بديلاً عن هذه التجارب الصاروخية.



وقالت رئاسة أركان الجيش الكوري الجنوبي في بيان إنّ "الصاروخ الباليستي الأول (صاروخ بالستي عابر للقارات مفترض) بلغ مداه حوالى 360 كلم ووصل إلى ارتفاع حوالى 540 كلم".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إنّ "الولايات المتحدة تدين إطلاق جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية عدداً من الصواريخ البالستية"، مستخدماً الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.

وأضاف "ندعو جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية إلى الامتناع عن القيام بمزيد من الاستفزازات وإلى الانخراط في حوار جوهري وبنّاء".