الولايات المتحدة الأمريكية وسول تجريان تدريبات مشتركة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات مشتركة، بما في ذلك اختبار صاروخ أرض-أرض، في أول رد مشترك على إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ منذ عام 2017، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء صباح اليوم الأربعاء.



وأدان مكتب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول بشدة إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية باعتباره "استفزازاً خطيراً" حيث أمر يون باتخاذ تدابير لضمان التزام الولايات المتحدة "بالردع الموسع" تجاه كوريا الجنوبية.

وأصدر المكتب الرئاسي البيان بعد فترة قصيرة من ترؤس يون اجتماعاً لمجلس الأمن القومي لمناقشة إطلاق كوريا الشمالية 3 صواريخ باليستية، بما في ذلك صاروخ باليستي مفترض أنه عابر للقارات، في وقت سابق اليوم.

وجاء في البيان: "وصف المشاركون (في الاجتماع) إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ بأنه استفزاز خطير ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي ويثير التوترات في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا ويهدد السلم الدولي".