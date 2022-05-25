شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل تلميذاً وبالغيْن في مدرسة بتكساس.. التفاصيل الكاملة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قتل شاب مسلح ما لا يقل عن 19 تلميذاً واثنين من البالغين بعدما اقتحم مدرسة ابتدائية في جنوب ولاية تكساس الأمريكية، أمس الثلاثاء، وذلك في أحدث واقعة قتل جماعي بالولايات المتحدة وأدمى حادث إطلاق نار في مدارسها منذ نحو 10 سنوات.



وأطلق المشتبه به البالغ من العمر 18 عاماً، والذي قتلته الشرطة على ما يبدو، النار أيضاً على جدته قبل أن يفر من مكان الحادث لتتحطم سيارته ويشرع في إطلاق النار بمدرسة روب الابتدائية في بلدة يوفالدي التي تبعد نحو 130 كيلومترا غرب سان أنطونيو في تكساس.

ولم يتضح بعد الدافع وراء الحادث.

وقال السارجنت إريك إسترادا من إدارة السلامة العامة في تكساس لشبكة (سي.إن.إن) إن ضباط إنفاذ القانون رأوا المسلح، الذي كان يضع درعا واقيا، يخرج من سيارته المحطمة ويحمل بندقية و"اشتبكوا" معه، ليتمكن مع ذلك من اقتحام المدرسة وفتح النار.

بايدن يعلق

وفي حديثه من البيت الأبيض بعد ساعات من الحادث، حث الرئيس الأمريكي جو بايدن الأمريكيين على الوقوف في وجه جماعات الضغط القوية سياسيا في مجال صناعة الأسلحة النارية، والتي ألقى باللوم عليها في منع سن قوانين أكثر صرامة تتعلق باستخدام هذا النوع من الأسلحة.

ووصف بايدن إطلاق النار العشوائي في مدرسة روب الابتدائية في يوفالدي بولاية تكساس بأنه "مجزرة أخرى" في الولايات المتحدة.

وقال بايدن في كلمة عقب حادث إطلاق النار إن "فقدان طفل يشبه تمزيق قطعة من روحك". وأضاف أن الشعور "خانق"، بحسب شبكة (سي إن إن).

وتابع: "أطلب من الأمة الليلة أن تصلي من أجلهم، وأن تمنح الآباء والأشقاء القوة في الظلام الذي يشعرون به الآن. نحن كأمة، علينا أن نسأل متى سنقف باسم الله في وجه لوبي السلاح؟ متى سنفعل باسم الله ما نعلم جميعا أنه يجب القيام به من داخلنا؟".

وقال بايدن إن فكرة أن شاباً (18عاماً) بإمكانه الدخول إلى متجر للأسلحة وشراء سلاحين هجوميين هي "خاطئة تماماً".

وأضاف: "نادرا ما تحدث هذه الأنواع من عمليات إطلاق النار الجماعية في أي مكان آخر في العالم - لماذا؟ لديهم مشاكل في الصحة العقلية ، لديهم نزاعات أسرية في بلدان أخرى ، لديهم أشخاص ضائعون. لكن هذه الأنواع من عمليات إطلاق النار الجماعية لا تحدث أبدا بهذا النوع من التكرار الذي تحدث في أمريكا".

وتساءل: "لماذا نحن على استعداد للعيش مع هذه المذبحة؟". وقال إن هناك أكثر من 900 تقرير عن إطلاق أعيرة نارية على مباني المدارس منذ مذبحة ساندي هوك قبل عقد مضى.

وقال إنه لا يمكن إيقاف كل إطلاق نار بقوانين أكثر صرامة بشأن الأسلحة.

وتابع: "لقد حان الوقت لتحويل هذا الألم إلى عمل".

وأمر بايدن بتنكيس الأعلام إلى غروب الشمس يوميا حتى السبت المقبل بسبب الحادث المأساوي.

وقال حاكم ولاية تكساس الأمريكية جريج أبوت إن المشتبه به، الذي عرفه باسم سلفادور راموس، قُتل فيما يبدو على يدي ضباط الشرطة الذين انتقلوا إلى موقع الحادث وإن اثنين منهم أصيبا بإطلاق نار، غير أن الحاكم قال إن إصابتهما ليست خطيرة.

وقالت السلطات إن المشتبه به تصرف بمفرده.

وبعد تضارب الروايات المبكرة عن عدد القتلى، قدر مكتب المدعي العام في بيان رسمي أن عددهم بلغ 18 تلميذا وشخصين بالغين، من بينهم المسلح. غير أن متحدث باسم إدارة شرطة تكساس قال في وقت لاحق لشبكة (سي.إن.إن) إن 19 تلميذا وشخصين بالغين قتلوا، دون احتساب مطلق النار.

وقع الحادث بعد 10 أيام من قيام شاب آخر يبلغ من العمر 18 عاماً بفتح النار على محل بقالة في حي تقطنه أغلبية من السود في بافالو بنيويورك، مما أوقع عشرة قتلى فيما وصفته السلطات بأنها جريمة كراهية ذات دافع عنصرية.

وإطلاق النار في تكساس هو أحدث واقعة ضمن سلسلة من عمليات إطلاق النار الجماعي في المدارس التي أشعلت نقاشا حادًا بين المدافعين عن تشديد الضوابط على الأسلحة ومن يعارضون أي تشريع يمكن أن يضر بالحق الدستوري للأمريكيين في حمل السلاح.

وهو أحد أعنف حوادث إطلاق النار في المدارس الأمريكية منذ أن قتل مسلح 26 شخصا، من بينهم 20 طفلاً في مدرسة ساندي هوك الابتدائية بولاية كونيتيكت في ديسمبر (كانون الأول) 2012.

وفي 2018، قتل طالب سابق في مدرسة مارجوري ستونمان دوجلاس الثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا 17 طالبا ومعلما.

وأصبحت الأسلحة النارية السبب الرئيسي لوفاة الأطفال والمراهقين الأمريكيين في عام 2020، متجاوزة حوادث السيارات، وفقًا لرسالة بحثية لجامعة ميشيجان نُشرت في مجلة نيو إنجلاند الطبية الشهر الماضي