إعادة انتخاب "غبريسوس" رئيسا لمنظمة الصحة العالمية.. لولاية ثانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعادت الدول الأعضاء بمنظمة الصحة العالمية، انتخاب الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس مديراً عاماً لوكالة الصحة العامة لولاية ثانية مدتها 5 سنوات.



وكان الدكتور تيدروس انتُخب أول مرة في عام 2017.

وجرى تأكيد إعادة انتخابه خلال جمعية الصحة العالمية الخامسة والسبعين في جنيف، حيث كان المرشح الوحيد.

وجاء تصويت الثلاثاء، تتويجاً لعملية انتخابية بدأت في أبريل 2021 عندما دُعيت الدول الأعضاء إلى تقديم أسماء مرشحين مقترحين لشغل منصب المدير العام. وقد رشح المجلس التنفيذي للمنظمة، الذي اجتمع في يناير 2022، الدكتور تيدروس، لولاية ثانية.

وتبدأ الولاية الجديدة للدكتور تيدروس رسميا في 16 أغسطس 2022. ويمكن إعادة تعيين المدير العام مرة واحدة، وفقا لقواعد وإجراءات جمعية الصحة العالمية.

وباشر الدكتور تيدروس خلال ولايته الأولى عملية تحوّل واسعة على نطاق المنظمة تهدف إلى زيادة الأثر الفعال للمنظمة على المستوى القُطري لتعزيز التمتع بحياة أوفر صحة، وحماية المزيد من الأفراد في حالات الطوارئ وزيادة إتاحة الخدمات الصحية على نحو منصف. وأشرف أيضا على قيادة استجابة المنظمة لجائحة كوفيد-19، وفاشيات الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والآثار الصحية لأزمات إنسانية أخرى متعددة.

ويذكر أن الدكتور تيدروس شغل، قبل تعيينه مديرا عاما للمنظمة، منصب وزير الخارجية في إثيوبيا من عام 2012 إلى عام 2016 ومنصب وزير الصحة في إثيوبيا من عام 2005 إلى عام 2012. كما شغل منصب رئيس مجلس الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا؛ ومنصب رئيس مجلس شراكة دحر الملاريا؛ ومنصب رئيس مشارك لمجلس الشراكة من أجل صحة الأم والوليد والطفل.