شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تطلق 3 صواريخ باليستية نحو البحر الشرقي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت كوريا الشمالية اليوم الأربعاء ثلاثة صواريخ باليستية نحو البحر الشرقي.

وأعلنت هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الكورية الجنوبية أنها رصدت الصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية في منطقة سونان بالقرب من العاصمة بيونغ يانغ، مؤكدة أنها تجري تحليلات إضافية حول مدى الصواريخ وارتفاعها.

وأوضحت الهيئة أن الجيش الكوري الجنوبي يعزز أنشطة المراقبة واليقظة ويحافظ على الاستعداد الدفاعي القوي.