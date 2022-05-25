بدءاً من أول حزيران.. تخفيف قواعد “كورونا” الخاصة بدخول المسافرين إلى ألمانيا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 مايو 2022 04:13 صباحاً - منذ 9 دقائق

آخر تحديث: 25 - مايو - 2022 4:47 صباحًا

ذكرت مجموعة فونكه الإعلامية اليوم الأربعاء نقلا عن وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ أن الوزارة ستخفف قواعد كوفيد-19 الخاصة بدخول المسافرين اعتبارا من أول يونيو حزيران، معلقة شرط التطعيم أو التعافي من الفيروس أو الاختبار السلبي.

ونقلت المجموعة عن لوترباخ قوله “سنعلق قاعدة التطعيم أو التعافي أو الاختبار السلبي على الدخول حتى نهاية أغسطس”.

ولا تزال اللوائح الجديدة بحاجة إلى إقرار مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، وستعترف بجميع لقاحات كوفيد-19 التي وافقت عليها منظمة الصحة العالمية حتى لو لم يوافق عليها الاتحاد الأوروبي، وفقا لما أوردته فونكه.

وعلى صعيد الوضع الوبائي، انخفض عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا. وسجل معهد روبرت كوخ 64437 إصابة جديدة أمس الثلاثاء، وهو ما يقل 21815 عن الأسبوع الماضي.

يشار إلى أن المؤشر الخاص بالمعهد ربما لا ينقل صورة كاملة عن الوضع الحالي للعدوى في ألمانيا. ويتوقع خبراء منذ فترة أن هناك عددا كبيرا من حالات الإصابة لا يتم تسجيلها لدى المعهد؛ نظرا لزيادة العبء الذي تعرضت له مكاتب الصحة، ولأن ليس جميع المصابين يجرون اختبار الكشف عن الإصابة.