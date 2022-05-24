شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماعات تنظيمية للأمانة العامة وقوافل طبية وبرامج تدرييبة.. أبرز فعاليات "مستقبل وطن" في المحافظات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، اليوم الثلاثاء، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً في إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصري والمواطنين، وذلك إيمانا منه بدوره الهام والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

وفي البداية، عقدت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، عدداً من الاجتماعات التنظيميةـ، علي مدار ثلاث أيام، مع ستة أمانات في محافظات "أسوان- جنوب سيناء – شمال سيناء- البحر الأحمر- الأقصر- الفيوم"، والتي بدأت السبت الماضي، بحضور المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، وبمشاركة كل من المهندس حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، واللواء يحي العيسوي، أمين التنظيم بالحزب، والنائب شريف الجابري، عضو مجلس الشيوخ، وأمين العضوية بالأمانة المركزية.

وتناولت الأجتماعات التنظيمية، بحث سبل العمل خلال المرحلة القادمة، وتعزيز وترسيخ تواجد الحزب بالشارع، والتأكيد علي ضرورة الاستمرار في عمل المبادرات المجتمعية، التي يتبناها حزب مستقبل وطن، لدعم الطبقات البسيطة والأكثر احتياجاً.





في محافظة الجيزة اتفقت أمانة قسم الجيزة، علي تنظيم تعاون مع مركز الندي الطبي التخصصي بالمنيب، للكشف المجاني، عن 200 مريض في التخصصات الطبية، التالية "عظام وباطنة واطفال واسنان ونساء وتوليد، والتحاليل الطبية المختلفة والسونار والموجات فوق الصوتية وتوفير الكشف والعلاج لغير القادرين، ومن جانبه، اختتمت أمانة قسم امبابة، دورة تنمية الموارد البشرية، التي تم تنظميها بالمجان، وذلك لتدريب كوادر شابة ترفع من مستوي الثقافة العامة بالشارع المصري وفي نهاية الدورة كرم المشاركين بمنحهم شهادات تقدير تشجعياً لهم، وفي سياق أخر، كثفت أمانات الحزب بالمراكز، إقامة المراجعات النهائية لطلبة الشهادة الثانوية العامة، وشهدت المراجعات حضور عدد كبير من الطلاب والطالبات في المرحلة الثانوية، وفي نفس السياق، واصلت أمانات مراكز أوسيم والعياط، حملتها لمكافحة فيروس كورونا ، حيث واصلت فاعلياتها المثمرة، بإطلاق المثمرة بإطلاق مبادرة طرق الأبواب لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا بكل قري المراكز، وفي إطار أخر، افتتحت أمانة مركز أبو النمرس، منفذاً لبيع الخطروات بأسعار مخفضة، وذلك دعماً للأهالي والقضاء علي جشع التجار، ومحاربة الغلاء.





وفي محافظة دمياط تنظم أمانة المرأة بالمحافظة، قافلة طبية شاملة مجانية، تضم جميع التخصصات، لأهالي عزب النهضة بمركز دمياط، بمشاركة مع الجمعية المصرية للفنيين الصحيين، وعيادات مكة، وتضم التخصصات "باطنة- عظام- نساء وتوليد- أطفال- مخ وأعصاب- رمد- أسنان- تحاليل" وصرف الأدوية بالمجان، وذلك في تمام العاشرة صباح يوم الخميس المقبل، وتخدم القافلة أهالي مركز دمياط والقري المجاورة التابعة للمركز.





وفي محافظة الغربية أطلقت أمانة مركز سمنود، قافلة طبية كبيرة شاملة جميع التخصصات بالمجان، في قرية ميت حبيب، وذلك بالتعاون بين أمانة الصحة بحزب مستقبل وطن، مع مديرية الشئون الصحية بالغربية، وضمت القافلة 21 عيادة متنقلة، وتم الكشف علي 950 مواطن من أهالي سمنود بالمجان، خلال اليوم الأول، كما تم عمل تحويلات داخل العيادات لـ515 مريض، وتحويل 12 حالة لمستشفي سمنود لعمل فحوصات اللازمة، كما تم صرف العلاج مجاناً لجميع الحالات





وفي محافظة الإسماعيلية نظمت أمانة مركز القنطرة غرب، قافلة طبية بيطرية، لعلاج الثروة الحيوانية، والطيور المنزلية، بالمجان في قرية السعيدية، وجاءت القافلة بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى، وذلك لتقديم خدمات الكشف البيطرى والعلاج وأمصال الوقاية للحيوانات والطيور، والتواصل مع الأهالي من خلال التوعية حول كيفية التعامل في العديد من الأمور المتعلقة بالحالات البيطرية التابعة لهم، حيث شهدت إقبالا كبيرا، وأبدى الأهالى فى القرية رضاهم عما تقدمه القافلة من خدمات بيطرية مجانية.







وفي محافظة السويس وفي محافظة السويس نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، صالون الحزب الثقافي الرابع، بحضور كوادر من فئات المجتمع السويسي في مختلف المجالات، وناقش الصالون،ـ طموحات شعب السويس مع الحزب ونوابه، والتأكيد علي ضرورة وجود مقترحات وتحديد اهداف للنهوض، ويهدف الصالون إلي رؤية السويس جديدة وتحقيق طموحات ومشاكل المحافظة، حيث أن هناك عزيمة واصرار في حل ظلك وأن جميع الملفات متاح طرحها خلال الصالون، لوضع استراتيجية جديدة وخطة عمل للنواب في الشاعر السويسي خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وفي محافظة الوادي الجديد نظمت أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة، برنامج تدريب جديد بعنوان "امبراطور الرياضيات" والتي انطلقت بمركز الاستكشافي بحي الأمل، علي أن يقوم معلم رياضية ومدرب منظومة الصفوف الأولي، والهدف من البرنامج، إلي تعليم الطلاب الرياضيات من مرحلة رياض الأطفال، إلي الصف الثالث الابتدائي من خلال كسب الثقة في نفوسهم والتعليم باللعب ويساعد علي حب مادة الرياضيات والبعد عن الالعاب الإلكترونية والتاب والفون والعاب ذهنية وطرق حسابية والمعتمدة عليها المدراس اليابانية، تحت شعار "احضره طفلاً وخذه عبقرياً واثق من نفسه متفوق ومبدع"، علي أن ينتهي البرنامج يوم الجمعة المقبل الموافق 27 مايو.

وفي إطار أخر، تقيم أمانة المرأة بالمحافظة، أكبر معرضاً لبيع المشغولات اليدوية، بأسعار مخفضة، الخميس المقبل، ويشمل المعرض، مفروشات وأطقم سراير للأطفال، وأدوات منزلية وجهاز عرائس وأطقم النيش بتخفيض 30% ، اكسسوارات هاند ميد ودهب صيني، وأحذية وشنط، ومستحضرات تجميل، وبرافنات، وملابس حريمي ورجالي واطفال بأقل الأسعار، ويقام المعرض بقاعة البارون بنقابة المعلمين بالكورنيش القديم، بداية من الساعة 12 ظهراً حتي 12 منتصف الليل.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التي ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.