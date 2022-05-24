شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: النواب بدأوا حديثهم بشكر للمحافظين وأنهوه بعرض المشكلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن أعضاء مجلس النواب الذين عرضوا طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الخاصة بهم خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بدأت بتوجيه الشكر للمحافظين وانتهت جميعها بعرض المشكلات الخاصة بالمحافظة.

وأوضح شعراوى، أنه كان هناك توجيهات لكافة المحافظين باستدعاء النواب إلى مكاتب المحافظين لمناقشة طلبات الإحاطة والآليات الرقابية التى تقدموا بها قبل مناقشتها بالجلسة العامة لمجلس النواب, مشيرا إلى أن الطلبات الخاصة بالنواب بشأن بعض المطالب تم تجميعها وسيتم عرضها على المحافظين لوضع الحلول اللازمة لها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النوب، اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لمناقشة طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة لوزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوى.