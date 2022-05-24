شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "النواب": سنقطع مكبر الصوت عن أى نائب يتجاوز دقيقتين فى كلمته دون استثناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، من الأعضاء عدم تجاوز الوقت المحدد للكلمة أثناء الحديث فى الجلسة العامة والمحدد بدقيقتين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة عدد من الأدوات الرقابية المواجهة لوزير التنمية المحلية، بحضور الوزير اللواء محمود شعرواى.

وقال رئيس مجلس النواب، للأعضاء: "كل طلبات الإحاطة المقدمة منكم اطلعنا عليها والوزارة اطلعت عليها، وكل عضو له دقيقتين يتحدث فيها عن طلب الإحاطة، لا استثناء ولا ميزة لعضو على الآخر.. سيتم قطع مكبر الصوت عن أى نائب يتجاوز الدقيقتين".

جدير بالذكر أن مجلس النواب يناقش خلال الجلسة اليوم، طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب عن سياسة الحكومة بشأن حصر أملاك الدولة في المحافظات وأرشفة هذه الأملاك بطريقة إلكترونية رقمية، وعن سياسة الحكومة بشأن الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة في الوحدات المحلية والقضاء على البيروقراطية، وعن سياسة الحكومة بشأن اختيار وتدريب قيادات الإدارة المحلي، وعن سياسة الحكومة بشأن تحديد مكافآت قيادات الإدارة المحلية.