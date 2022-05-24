شكرا لقرائتكم خبر عن 156 مليون مخالفة ضد شركات المحمول.. اتصالات النواب توافق على موازنة القومى للاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، خلال اجتماعها اليوم، مشروعي الخطة والموازنة الخاصة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للعام المالي 2022/2023، ووافقت عليها.

استعرض مسئولو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بعض الإنجازات التي تحققت خلال العامين الماضيين 2020 - 2022 في مجال تعزيز مكانة مصر على المستويين الدولي والإقليمي، ومنها أنه اختير التطبيق التفاعلي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات My NTRA كأحد أفضل خمسة مشروعات على مستوى العالم في مجال الحكومة الرقمية، وذلك بعد أن حصد أعلى نسبة تصويت بمنتدى القمة العالمية لمُجتمع المعلومات WSIS التابع للاتحاد الدولي للاتصالات بين 966 مشروع مقدم، كما تم انتخاب العديد من كوادر الجهاز في تولى مناصب دولية مرموقة في المنظمات الدولية وحافظت مصر على مكانتها العالمية في المرتبة الـ 23 على العالم في مجال الأمن السيبراني، وفق تصنيفات وضعها الاتحاد الدولي للاتصالات.

وأكد مسئولو الجهاز أن تقدم الترتيب الدولي لجهاز تنظيم الاتصالات المصري 54 مركزاً ليصبح في المركز 41 في مؤشر الأداء التنظيمي للاتصالات وفق التقرير الصادر من الاتحاد الدولي للاتصالات ITU عن عام 2020، كما تقدم الترتيب الدولي لجهاز تنظيم الاتصالات المصر ي ٤٣ مركزًا ليصبح في المركز ٣٦ في مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الالكترونية للهاتف المحمول الصادر عن الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA عن عام 2020.

وكشف ممثلو تنظيم الاتصالات عن تقدم ترتيب مصر في مؤشر الشمول المالي لتصبح ضمن أسرع عشر دول نمواً في مجال الشمول الرقمي بين 82 دولة وفي إطار تنمية العلاقات الإفريقية في مجال الاتصالات وفي ضوء تعزيز أهمية الدور المصري في القارة الافريقية باستخدام القوى الناعمة من مهارات وكوادر مصرية، تم إطلاق الأكاديمية الإفريقية للتدريب في مجال تنظيم الاتصالات لتكون نواة لتوحيد الرؤى فيما يتعلق بالجانب التشريعي والتنظيمي في مجال الاتصالات، وتهدف الأكاديمية إلى تقديم خدمات التدريب والتعاون في مجال الدراسات مع الدول الإفريقية.

وفيما يخص مجال زيادة موارد الدولة وزيادة إيرادات الجهاز، أوضحوا أنه تحقق إيرادات مبلغ 1.610 مليار دولار أمريكي نظير منح الشركات المرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول في جمهورية مصر العربية حق الانتفاع بنطاقات ترددية في الحيز الترددي 2600 ميجاهرتز بتقني “TDD”.

كما ارتفع مساهمة الجهاز في حصيلة الخزانة العامة من فائض وضرائب حيث بلغت هذه المساهمة سنة المالية 2020/2021 نحو4.21 مليار جنيه بنسبة زيادة عن المستهدف بلغت 28% وبنسبة زيادة عن العام السابق بلغت 34% وبلغت موارد الخزانة العامة للدولة من ضرائب الدخل مبلغ 3 مليارات جنيه.

كما تم زيادة الإيرادات المحققة سنة 2020/2021 بنسبة 21% عن المستهدف، وبنسبة 35% عن سنة 2019/2020 ما أدى إلى زيادة في الفائض بنسبة 28% عن المستهدف وبنسبة 32% عن سنة 2019/2020.​

ووفقاً لنتائج أعمال الجهاز حتى تاريخه من السنة المالية 2021/2022، فقد تم تحقيق المستهدف من الإيرادات البالغ 6.65 مليار جنيه وخلال الفترة المتبقية من السنة منتظر زيادة الإيرادات لتصل إلى نحو 8.15 مليار جنيه بزيادة نحو 11% عن المحقق سنة 2020/2021 ونحو 23% عن المستهدف بالموازنة.

وفي مجال تمويل تنفيذ المشروعات القومية، كشف جهاز تنظيم الاتصالات أنه تم تمويل المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري المنبثق عن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بنحو 150 مليون جنيه ومتوقع صرف نحو 600 مليون جنيه أخرى في 2022/2023، كما تم صرف نحو 381 مليون جنيه على نشر خدمات الاتصالات على الطرق والمناطق المحرومة منها، ومتوقع صرف نحو نصف مليار جنيه خلال سنة 2022/2023.

وفي مجال دعم الاستثمار في قطاع الاتصالات تحقق ما يلي: أطلق الجهاز بوابته الرقمية https://digital.tra.gov.eg لتقديم جميع خدماته (خدمات الاستيراد والتراخيص) لكافة المتعاملين (شركات/أفراد) الكترونيا بشكل سهل وسريع وآمن.

وأشار جهاز تنظيم الاتصالات إلي أنه أصدر أطر تنظيمية جديدة في مجال الداتا سنترز وانشاء أبراج المحمول.

أما بالنسبة لمجال الحفاظ على حقوق مستخدمي الاتصالات وتحسين جودة الخدمات قام الجهاز بوضع ضوابط تلتزم بها الشركات المرخص لها عند تقديم الخدمات الترفيهية وإطلاق الكود الموحد *155# للتحكم في الخدمات من خلال المستخدمين.

كما أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قواعد جديدة لتيسير التنقل بين مقدمي خدمات المحمول لتكون خلال 24 ساعة فقط بدون تحمل المستخدم أي تكاليف فضلا عن اصدار قواعد جديدة لتيسير التنقل بين مقدمي خدمات الإنترنت الثابت لتصبح في 72 ساعة حيث تم تحديث آليات التنقل بين مقدمي خدمات الانترنت الثابت لتصبح خلال 3 أيام بدون تحمل المستخدم أي تكاليف.

وألزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات الاتصالات بإخطار المستخدمين بأية خصومات تتم من رصيدهم المشحون عند كل عملية شحن سواء عن طريق كروت الشحن أو بأي وسيلة أخرى بأية خصومات أو مديونيات يتم خصمها وذلك بالإضافة إلى إصدار تقارير دورية نصف سنوية لتوعية المستخدمين.

كما أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطبيقه التفاعلي My NTRA لمستخدمي المحمول لتيسير خدمات الاتصالات الأساسية للمستخدمين من الأفراد والشركات، والذي يمكن من خلاله الحصول على مجموعة من الخدمات التفاعلية وقام الجهاز بزيادة قدرات مركز تلقي الشكاوى التابع للجهاز ليعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحًا وحتى العاشرة مساءً على الرقم المختصر (155)، وعلى مدار 24 ساعة عبر المنصات الرقمية.

كما أقر مخالفات على شركات المحمول بقيمة 156 مليون جنيه عن تجاوز معايير جودة مؤشرات خدمات الاتصالات وشكاوى المستخدمين عن خلال الفترة 2020 -2022 وتم تم اعتماد 2411 محطة محمول جديدة خلال الفترة من يناير 2021 وحتى الآن.

كما استعرض مسئولو الجهاز بعض المؤشرات المالية في مشروع الموازنة العامة للجهاز خلال العام المالي 2022/2023، وقدرت الإيرادات المالية المتوقعة بمبلغ 8.6 مليار جنيه مصري بزيادة متوقعة قدرها 1.25 مليار جنيه عن اجمالي الإيرادات المحققة في 2020/2021 بنسبة تطور قدرها 17%، وتم تقدير المصروفات المتوقعة بمبلغ 2.97 مليار جنيه بزيادة قدرها 358 مليون جنيه عن اجمالي المصروفات المحققة خلال العام المالي 2020/2021 بنسبة تطور قدرها 13.7 %، وتتمثل الزيادة في ضريبة الدخل الناتجة عن زيادة الإيرادات المتوقعة.

وتوقع الجهاز تحقيق فائض بمبلغ 5.63 مليار جنيه بزيادة عن المحقق في 2020/2021 بمبلغ 900 مليون جنيه وبنسبة تطور بلغت 19%.