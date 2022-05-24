شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة تطالب بإعادة النظر فى اختيار بعض القيادات المحلية.. والوزير يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت النائبة أمل زكريا قطب، عضو لجنة الإدارة المحلية وعضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة، بإعادة النظر فى بعض القيادات المحلية الذين جاءت بهم حركة المحليات الأخيرة، وأن يتم فتح الباب لاختيار قيادات أخرى ذات كفاءة ومشهود لها بالنزاهة.

وعقب اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، قائلا: "لو أن هناك أى شخص تم اختياره خطأ أو بطريقة خطأ بلغونى به وسنتخذ الإجراءات اللازمة".

كما أكدت النائبة أمل زكريا، على أهمية التعاون بين المحافظين والنواب، قائلة: "فى البحيرة أشكر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تعاونه معنا كنواب، وأتمنى باقى القيادات التنفيذية يكونوا على نفس المستوى، فالتعاون بين النواب والتنفيذيين مطلوب وضرورى من أجل الصالح العام للوطن والمواطن، وهناك محافظين لو محتاجين ندعمهم مستعدين لذلك، إحنا مش ضد بعض".

وقال وزير التنمية المحلية: "لما قولنا المحافظين يقعدوا مع النواب، أعتقد يحدث ذلك، ولو هناك طلبات خاصة كثيرة مقدمة قولنا النواب يقعدوا مع المحافظين".