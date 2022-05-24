شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الوفد للحوار الوطنى تجتمع غدا.. ورئيس الحزب: سنقدم كل الخبرات الممكنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد غدا الأربعاء الجلسة الثانية للجنة الوفد للحوار الوطني برئاسة الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وتناقش اللجنة عددا من المحاور المتعلقة بالحوار الوطنى، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش حفل إفطار الأسرة المصرية الذى أقيم فى رمضان الماضى.

وأكد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، أن الحزب سيقدم كل خبراته الممكنة في الإعداد لورقة عمل تليق بتاريخ الحزب العريق ولجانه النوعية ومؤسساته.

وكان الاجتماع الأول قد شهد مناقشات مستفيضة حول عدد من المحاور وأوراق العمل المقدمة من أعضاء اللجنة، إضافة إلى الأوراق التي استقبلها مكتب رئيس الحزب من لجان الوفد بالمحافظات.

يرأس لجنة الوفد للحوار الدكتور عبد السند يمامة رئيس الحزب وتضم في عضويتها عددا من الخبرات وهم: د.مصطفي الفقي نائباً للرئيس، د.هاني سري الدين عضواً، د.ياسر الهضيبي عضواً، م.حسين منصور عضواً، عصام شيحة عضواً، رضا ادوارد عضواً، م. ياسر قورة عضواً، ماجدة النويشي عضواً، عصام الصباحي منسقاً عام، شريف عارف سكرتيراً للجنة.