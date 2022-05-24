شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: تنفيذ 1500 مشروع بنية أساسية وخدمات عامة بـ15 مليار جنيه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، جهود ودور الوزارة في توصيل المرافق اللازمة للمواطنين بالمدن والقرى بمختلف محافظات الجمهورية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشار شعراوى، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، والمخصصة لمناقشة عدد من الأدوات الرقابية المقدمة للوزير، إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع المحافظات لتوفير الأراضى لتنفيذ مشروعات المرافق العامة مثل (محطات مياه الشرب – محطات الصرف الصحى – محطات الرفع - ... الخ ، وأنه يتم إصدار قرارات التخصيص للأراضى المطلوبة لتنفيذ المشروعات بعد العرض على مجلس الوزراء، كما يتم حصر المشروعات المتعثرة والتنسيق مع جهات التنفيذ وزارة التخطيط لإعطاء أولوية للمشروعات التى قاربت على الإنتهاء لنهوها فى أسرع وقت ممكن للاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها فى هذا المجال ، مضيفاً أنه يتم التنسيق مع المحافظات وجهات التنفيذ لنقل المرافق المتعارضة مع تنفيذ المشروعات القومية، بالإضافة إلى التنسيق مع المحافظات وجهات التنفيذ لتعويض المواطنين فى نزع الملكيات للأراضي والعقارات المتعارضة مع تنفيذ المشروعات القومية.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه يتم التنسيق مع المحافظات وجهات التنفيذ وإعادة الشئ لأصله بعد تنفيذ المشروعات للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وكذا التنسيق مع المحافظات وجهات التنفيذ لتمكين جهات التنفيذ من المواقع وتذليل المعوقات، كاشفا أنه تيسيراً على المواطنين الأولى بالرعاية قامت الوزارة بالتعاقد مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتنفيذ وصلات الصرف الصحى للمواطنين غير القادرين والأكثر احتياجا وربطهم على مشروعات الصرف الصحى القائمة حيث تم تنفيذ عدد 109 آلاف وصلة صرف صحى منزلية للمواطنين بتكلفة قدرها 397 مليون جنيه.

وأضاف " شعراوى " أنه تم تمويل تنفيذ مشروعات بنية أساسية وخدمات عامة من خلال الوزارة وتم إسنادها لجهات التنفيذ (الهيئة الهندسية للقوات المسلحة – الجهاز المركزي للتعمير – الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى – الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى – وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة) خلال الفترة من يوليو 2014 حتى مايو الجاري وبلغ عددها 1500 مشروع شملت مشروعات (مياه شرب – صرف صحى – كهرباء وإنارة – رصف طرق – كبارى –... الخ) بتكلفة قدرها 15 مليار جنيه.

