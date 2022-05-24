شكرا لقرائتكم خبر عن نواب ينتقدون حركة المحليات.. ومطالب بتشكيل لجنة لمراجعة الأوضاع المالية بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وعضو مجلس النواب عن دائرة طهطا وطما وجهينة بمحافظة سوهاج، بتشكيل لجنة لمراجعة الأوضاع المالية بمحافظة سوهاج.

جاء خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة عدد من الأدوات الرقابية المواجهة لوزير التنمية المحلية، بحضور الوزير اللواء محمود شعرواى.

واستعرض مصطفى سالم، طلب إحاطة مقدم منه خلال الجلسة، عن قيام محافظ سوهاج بتعيين أكثر من نائب لرؤساء المدن والأحياء بمحافظة سوهاج.

وتابع سالم: "أشير إلى صدور قرارات إدارية ترتب عليها مخالفات للقانون فى محافظة سوهاج، والجهاز المركزى للمحاسبات فى تقاريره أشار إلى هذه المخالفات، حيث يوجد لكل رئيس مدينة أكثر من نائب وكل نائب له سيارة وحوافز ومكافآت، ونثق فى تطبيق الوزير للقانون ونرجو تشكيل لجنة لمراجعة الأوضاع المالية فى محافظة سوهاج.

وتحدث النائب أحمد حجازى، عن خطة تطبيق اللامركزية بالمحافظات للقضاء على الفساد بالمحليات، وقال: "لا توجد لامركزية، المحافظين مبيقدروش يديروا كل شئون محافظاتهم لأن عصاية المركزية على دماغهم".

فيما تحدثت النائبة ألفت المزلاوى، عن طلب إحاطة بشأن سبل تفعيل قرار منع استخدام الأكياس البلاستيكية، وقالت للوزير: "أحب أبشرك أن هذه المشكلات ستستمر لسنوات وسنوات، لأن حركة المحليات أتت بنفس الوجوه فى محافظة سوهاج، مجرد يتم تبديل الأشخاص من مكان لآخر".

وقالت: "مصر تنظم مؤتمر قمة المناخ خلال العام الجارى، وأطالب إعلان مدينة كفر الشيخ خالية من البلاستيك فى عام 2022، وإعلان مصر خالية تمام من البلاستيك فى 2025".