شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: المحافظات وفرت 5028 قطعة أرض لتنفيذ مشروعات "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تقوم بالتنسيق بين المحافظات وكافة الجهات المعنية للوقوف على الموافقات اللازمة واستيفاء جميع المستندات فيما يخص قرارات تخصيص الأراضى لإقامة المشروعات ذات النفع العام والعرض على السيد رئيس مجلس الوزراء لاستصدار قرارات التخصيص اللازمة في هذا الشأن .

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الوزارة حريصة على إنهاء الإجراءات المطلوبة لتخصيص الأراضى المتبرع بها في كافة الأغراض سواء كانت لبناء مدارس أو وحدة صحية أو غيرها من المشروعات ذات النفع العام ، لافتاً إلى أن هناك إجراءات لا يمكن لوزارة التنمية المحلية الالتفات عنها ومنها الكتاب الدورى لرئاسة مجلس الوزراء الذي اشترط لقبول التبرع موافقة الجهات الأمنية المعنية فضلاً عما تلاحظ أن هناك بعض المتبرعين يلجأون إلى التبرع تنفيذاً لغرض أخر ينتج عنها تبوير بعض المساحات المحيطة بالأرض المتبرع بها لاستخدامها في غرض آخر .

جاء ذلك خلال مشاركة اللواء محمود شعراوى فى الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، حيث رد وزير التنمية المحلية على 18 طلب إحاطة وسؤال لأعضاء مجلس النواب عن قرارات تخصيص الأراضى والمبانى لتنفيذ وإقامة المشروعات العامة والخدمية و دور الوزارة في توصيل المرافق للمواطنين بالمدن والقرى.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الدولة اشترطت عند قبول التبرع ألا يحد قطعة الأرض المتبرع بها أكثر من حدين للمالك أو المتبرع وذلك حرصاً على الرقعة الزراعية وتم استثناء مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى " حياة كريمة " من هذا الشرط لسرعة توفير الأراضي اللازمة للمشروعات ، مشيراً إلى حرص الوزارة على نهو إجراءات تلك الأراضي في أسرع وقت في حالة استيفائها للشروط ، حيث تم توفير 5028 قطعة أرض مطلوبة لتنفيذ مشروعات حياة كريمة من إجمالي 5068 قطعة وجارى توفير 40 قطعة متبقية سيتم تنفيذ مشروعات عليها في قطاعات الصحة والتضامن والصرف الصحى وقطاعات أخرى .

كما أعلن اللواء محمود شعراوى أن المواطنين تبرعوا بحوالي 660 قطعة أرض في قرى المبادرة الرئاسية بلغت قيمتها حوالى 2 مليار جنيه بإجمالى مساحة 603 ألف متر مربع وقدم الوزير الشكر إلى جميع المواطنين الذين تبرعوا بقطع الأراضي لحل بعض المشاكل التي كانت تواجه تنفيذ المشروعات فيما يخص توفير الأراضي .

وأوضح " شعراوى " أنه منذ عام 2018 وحتى شهر مايو الجارى بلغ إجمالي عدد الملفات الخاصة بقرارات تخصيص الأراضى حوالى 6856 والموضوعات المتداولة لدى المحافظات 1589 ، كما بلغ عدد الملفات التي تم تم الموافقة عليها من وزارة الدفاع 1132 وهناك حوالى 661 ملف قيد البحث ، وهناك 1986 موضوع متداول لدى مجلس الوزراء وصدور قرارات لحوالي 1488 موضوع .















































































